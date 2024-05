Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș, candidat la funcția de primar al municipiului Baia Mare: „Am început organizarea șantierului la Italsofa unde construim unul dintre cele două pasaje mult așteptate de către băimăreni și maramureșeni. Am fost pe șantier cu administratorul public al județului, Gabriel Bogdan Ștețco și Irinel Scrioșteanu, secretarul de stat responsabil cu rețeaua rutieră din România, din Ministerul Transportului.

Cu domnul secretar de stat lucrăm la mai multe proiecte, inclusiv Pasajul de la Italsofa, unde acum un an și jumătate am fost împreună pentru a demara cererea de finanțare și toate procedurile pentru a obține finanțarea. A fost un parcurs destul de dificil, dar am reușit să-l parcurgem și acum începem organizarea de șantier pentru acest proiect important”.