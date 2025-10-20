Iuliu Mureșan revine la conducerea clubului CFR Cluj!

După ce CFR s-a despărțit de băimăreanul Cristi Balaj, Ioan Varga s-a aflat în căutarea unui președinte pentru club. Una dintre primele variante vehiculate a fost cea a lui Iuliu Mureșan, născut în Băiuț, Maramureș, un nume important în istoria celor de la CFR. În cele din urmă, acesta a fost și alesul final al lui Ioan Varga.

Liber de contract de mai bine de 3 ani, Iuliu Mureșan a revenit în fotbal. Noul președinte a bătut palma până la finalul sezonului cu Ioan Varga, iar patronul CFR-ului i-a propus prelungire pe viață, dacă totul merge așa cum trebuie.

Totodată, Iuliu Mureșan a dezvăluit că principalul obiectiv este reprezentat de câștigarea Cupei României.

„E o revenire după o pauză de câțiva ani. Nici mie nu îmi vine să cred că trebuie să merg din nou la serviciu. 24 de ore din 24, că așa este la fotbal. Nu va fi ușor, sunt multe probleme de rezolvat și lucruri care nu merg bine. Multe probleme organizatorice la care pot interveni imediat. Am avantajul că știu bine clubul și pe oamenii care sunt acolo. Oamenii au încredere în mine și cumva m-au așteptat să revin și să facem lucrurile altfel.

Nu vin cu gândul de a da afară pe cineva. O să fac repede evaluări. Atât Mandorlini, cât și jucătorii vor avea o șansă din partea mea. Nu am venit să rad pe nimeni. Abia mâine mă văd cu echipa, pentru că ei sunt la Ploiești astăzi. Acum vreo lună și ceva am organizat o masă cu toată echipa, vreo 50 și ceva de persoane, tot staff-ul, jucătorii, la mine acasă. Așa făceam și înainte. Atunci am văzut că sunt niște probleme.

Eu sunt genul de președinte care participă la aproape toate antrenamentele. Eu o să văd ce nu este în regulă. Pot să cedez dacă mi se aduc argumente, dar știu să mă și impun dacă situația o cere.

Acum merg să semnez contractul până la finalul sezonului, cu drept de prelungire. Domnul Varga mi-a spus că am drept de prelungire pentru toată viața, dacă totul merge bine. Principalul obiectiv este Cupa României. Ne dorim să intrăm și în play-off, nu suntem departe de asta. Locurile 5-6 sunt abordabile, cel puțin la momentul actual”, a spus Iuliu Mureșan, pentru digisport.ro.

Reamintim că Iuliu Mureșan a ocupat postul de președinte la CFR Cluj în perioada 2001 – 2018, apoi la Hermannstadt (2019 – 2020) și Dinamo (2021 – 2022).

Iuliu Mureșan a fost un om important în istoria celor de la CFR Cluj. În perioada în care patronul echipei era Arpad Paszkany, fostul președinte al ardelenilor a câștigat nu mai puțin de 8 trofee alături de clubul din Gruia, printre care și primul titlu din istoria echipei, cel din sezonul 2007/2008.