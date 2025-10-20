Tinerii din Baia Mare au acum ocazia să participe la un curs gratuit de dans, oferit de ACD Galactic Dance, în cadrul proiectului european „Educație prin dans și bune maniere”.

Cursurile au loc în fiecare vineri, de la ora 19:00, la sediul ACD Galactic Dance, situat pe Str. Petre Dulfu nr. 1C, Baia Mare. Programul este dedicat tinerilor care doresc să își dezvolte grația, coordonarea, dar și să învețe reguli de etichetă și comportament elegant.

Inițiativa face parte dintr-un demers european care promovează dansul ca mijloc de educație culturală și socială, contribuind la formarea unei generații care apreciază rafinamentul și bunele maniere.

Pentru înscrieri și informații suplimentare, doritorii pot contacta organizatorii la numărul 0758 271 372 sau pe rețelele sociale.