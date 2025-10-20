În cursul zilei de 19 octombrie 2025, în jurul orei 12.00, polițiștii din Tăuții Măgherăuș au fost sesizați de către o femeie de 54 de ani cu privire la faptul că soțul său nu a respectat măsurile dispuse prin ordinul de protecție.

Din verificările efectuate a reieșit că atât în ziua de 19 octombrie, cât și în ziua precedentă, bărbatul de 56 de ani ar fi încălcat ordinul de protecție emis de instanța de judecată prin aceea că s-ar fi apropiat de aceasta și de domiciliul acesteia la o distanță mai mică de 100 de metri, însă fără a o agresa fizic.

Față de cele constatate, polițiștii au întocmit dosar penal potrivit prevederilor Legii nr. 217 din 2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice.

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș încurajează victimele violenței domestice să sesizeze, de îndată, orice acțiune sau inacțiune a agresorului de natură a-i aduce atingere siguranței vieții, integrității fizice sau psihice ori libertății, întrucât astfel vor beneficia de protecția autorităților.

Polițiștii, odată sesizați, pot emite ordin se protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile, respectiv 120 de ore, iar instanța de judecată poate emite ordin de protecție pe o perioadă de maxim 1 an, prin care pot fi dispuse una sau mai multe măsuri, precum:

-evacuarea temporară a agresorului din locuința comună, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;

-reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor în locuința comună;

-limitarea dreptului de folosință al agresorului numai asupra unei părți a locuinței comune atunci când aceasta poate fi paratajată în așa fel îcât agresorul să nu vină în contact cu victima;

-obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă, față de membrii familiei acesteia, ori față de reședința, locul de muncă sau unitatea de învățământ a persoanei protejate;

-interdicția pentru agresor de a se deplasa în anumite localități sau zone pe care persoana potejată le frecventează sau le vizitează periodic;

-interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic cu victima;

-interdicția pentru agresor de a încasa alocația de stat pentru copii;

-obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere;

-obligarea agresorului de a preda poliției armele deținute;

-încredințarea copiilor minori sau stabilirea reședinței acestora.

Încălcarea oricărei măsuri dispuse, fie prin ordinul de protecție provizoriu emis de polițiști, fie prin ordinul de protecție emis de instanța de judecată, angajează răspunderea penală a făptuitorului