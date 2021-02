Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, a avut astăzi o deplasare la Fărcașa unde s-a întâlnit cu reprezentanții Primăriei Fărcașa pentru a discuta despre continuarea demersurilor în ceea ce privește implementarea și finalizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor (SMID), un proiect început de mai bine de 10 ani.

Continuarea proiectului presupune parcurgerea a 3 etape de bază și anume: consolidarea versantului, realizarea celulei numărul unu și ulterior a celorlalte celule și, nu în ultimul rând, punerea în funcțiune a instalațiilor.

”Din primele zile ale mandatului la Consiliului Județean am lucrat pentru a duce la capăt cât mai curând acest proiect, început cu peste 10 ani în urmă și care a fost întârziat nepermis de mult de fosta administrație. Astfel, am stabilit ca pentru lucrările care au mai rămas de realizat, contractul să prevadă și execuție, și proiectare, ceea ce va oferi siguranța că firma câștigătoare va putea regla rapid orice aspect tehnic.

În paralel, am luat măsuri pentru creșterea colectării selective și reducerea cantității de deșeuri ce trebuie depozitată de la circa 80% la 40% . Avem în plan să ajungem la 15% cantitate de deșeuri de depozitat din totalul cantității colectate. E un plan ambițios, pe care am început deja să îl implementăm și am convingerea că împreună cu cetățenii din Maramureș, care se vor implica activ în colectarea selectivă, vom reuși să îl realizăm”, a precizat Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș.

Odată cu finalizarea acestui proiect, executivul Consiliului Județean Maramureș va accesa și alte programe de finanțare pentru investiții de eficientizare și dezvoltare a gestionării deșeurilor în Maramureș.