Candidatul Coaliției pentru Maramureș lansat în cursa pentru Primăria Ocna Șugatag este Ioan Oanea, care își dorește să aducă schimbarea și prosperitatea într-o comunitate care bate pasul pe loc. Ioan Doru-Dăncuș, candidat al Coaliției pentru Maramureș pentru un nou mandat în Consiliul Județean a arătat faptul că administrația locală din Ocna Șugatag este foarte neperformantă, deoarece aici ar fi trebuit să fie oaza de recreere a județului. ”A existat și există o autosuficiență din partea actualei conduceri a Primăriei Ocna Șugatag, care dă un contraexemplu despre cum se face administrația locală. Trebuie să facem o schimbare și a venit momentul să facem acest lucru, să îl susținem pe candidatul nostru Ioan Oanea, care vine din administrația publică și știe cum funcționează lucrurile”, a arătat Ioan Doru Dăncuș.

În mesajul adresat tuturor celor prezenți, Ioan Oanea a declarat că are o experiență de peste 25 de ani în administrația publică și în atragerea de fonduri europene. ”În comuna noastră trăim, muncim, ne bucurăm împreună, însă pentru Ocna Șugatag și pentru satele aparținătare s-a făcut mult prea puțin. Comuna noastră are resurse extraordinare, care nu au fost puse în valoare. În calitate de candidat al Coaliției pentru Maramureș sunt convins că, împreună, vom schimba fața acestei comune. Cei din Coaliția pentru Maramureș au realizat că pot aduce fonduri, pot face investiții, pot oferi o viață mai bună maramureșenilor. Nu am fost implicat în viața politică până acum, însă am considerat că este momentul să fac mai mult pentru comuna Ocna Șugatag”, a precizat Ioan Oanea, candidatul Coaliției pentru Maramureș pentru Primăria comunei Ocna Șugatag.

Mesaje de susținere au adresat și senatorul Liviu Marian Pop, dar și deputatul Călin Matei, parlamentarii social-democrați fiind prezenți la toate lansările de candidați al Coaliției pentru Maramureș care au avut loc în județ. Consilierul județean Ioan Sas, președintele Comisiei Buget-Finanțe din Consiliul Județean Maramureș a arătat că, mai mult ca oricând este necesar ca, ce s-a început în 2016, -schimbarea la nivelul administrației locale-, să continue prin menținerea în funcție a celor care au arătat că știu și pot să lucreze pentru acest județ. ”Maramureșul este un șantier în orice zonă te duc pașii. Vorbim de cifre, de modernizări certe, de apă, de canalizare, de reabilitări de școli, grădinițe”, a precizat consilierul județean Ioan Sas, candidat al Coaliției pentur Maramureș pentru un nou mandat în Consiliul Județean.

”Îl voi susține pe Ioan Oanea pentru Primăria Ocna Șugatag pentru că este un om harnic, implicat și bun, exact ce are nevoie județul nostru”, a declarat Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș, copreședinte al Coaliției pentru Maramureș.

Gabriel Zetea: ”Maramureșul este în TOP 5 la nivelul României ca bani atrași în județ, în ultimii patru ani”

Șeful administrației județene, Gabriel Zetea, copreședintele Coaliției pentru Maramureș susține că județul a pierdut prea mult timp și foarte mulți bani în 24 de ani de guvernări de dreapta. ”Nu ne permitem să mai pierdem nici timp și nici bani. Am reușit să repornim Maramureșul pentru că noi, Coaliția pentru Maramureș punem cetățenii acestui județ pe primul loc. Prima mea prioritate, ca și președinte al Consiliului Județean, a fost infrastructura rutieră. Astăzi, întregul județ este în șantier și aceste lucrări care au asigurată finanțarea nu vor mai putea fi oprite. După ce guvernările PNL au reușit, în 24 de ani, să reabiliteze 56 de kilometri de drum județean din 800 câți are rețeaua de drumuri județene, noi am reușit, în doar ultimii patru ani, să aducem în Maramureș peste 100 de milioane de euro, cu care reabilităm aproape 200 de km de drum județean, o parte fiind deja finalizați. Nu facem drumuri doar pentru a avea drumuri. Le facem pentru că o infrastructură rutieră bună ajută dezvoltarea economică și turismul în orice județ. Doar pentru Aeroportul Internațional Maramureș, care trebuia să fie închis din 2017, pentru că nu mai primea avize de la Autoritatea Aeronautică, am adus, cu ajutorul parlamentarilor social-democrați, 20 de milioane de euro pentru achitarea lucrărilor realizate aici, la Aeroportul care este poartă noastră cea mai rapidă de conexiune cu lumea întreagă. Noi, Maramureșul, avem nevoie de dezvoltare și de aceea vom continua să luptăm pentru a atrage bani în județul nostru, pentru că prea mulți ani, investițiile din Maramureș au fost pârjolite de Guvernul PNL, care a trimis fondurile doar la Oradea și la Cluj. Ne luptăm de patru ani cu acest două județe și am dovedit că se poate. Vom reuși și în viitorul mandat, pentru că maramureșenii știu ce este mai bine pentru ei!”, a declarat copreședintele Coaliției pentru Maramureș, Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș.

