În weekend-ul care tocmai s-a încheiat poliţiştii rutieri maramureşeni au depistat cinci bărbaţi care au condus sub influenţa băuturilor alcoolice sau fără permis de conducere.

Trei dintre aceştia au fost depistaţi în trafic conducând sub influenţa băuturilor alcoolice şi au vârste cuprinse între 29 şi 58 de ani. În urma testării cu aparatul etilotest, aceştia au avut o alcoolemie între 0,72 mg/l şi 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ceilalţi doi conducători auto, ambii în vârstă de 19 ani, au fost depistaţi de poliţişti conducând autoturisme fără a deţine acest drept.

Din cei cinci conducători auto, doi au provocat şi accidente rutiere.

Faţă de unul dintre bărbaţi, poliţiştii au luat măsura reţinerii pentru 24 de ore, iar faţă de altul au luat măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

În toate cazurile au fost întocmite dosare penale şi se continuă cercetările sub aspectul comiterii de infracţiuni la regimul rutier.