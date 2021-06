Endoscopia digestivă intervențională, este o alternativă reală a chirurgiei clasice. Endoscopia intervențională reprezintă un cumul de tehnici endoscopice ce fac trecerea de la sfera diagnostică la sfera terapeutică.

In cadrul Spitalului Judetean ”Dr. Constantin Opris” Baia Mare, la invitatia medicilor gastroenterologi din cadrul Compartimentului de Endoscopie Digestiva si Terapeutica si a conducerii spitalului am avut placerea de a-l avea alaturi de noi pe domnul Profesor Doctor Marcel Tantau, medic sef de sectie in cadrul Institutului Regional de Gastroenterologie si Hepatologie Prof. Dr. Octavian Fodor, Cluj-Napoca, presedinte al Societatii Romane de Endoscopie Digestiva, ocazie cu care s-au rezolvat, cu succes, o serie de cazuri dificile de endoscopie digestiva interventionala. In contextul prezentei domnului profesor in spitalul nostru s-a efectuat si diagnosticul endoscopic. Unul din cazurile dificile, o pacienta, cu obezitate morbida (aproximativ 200 kg greutate), imobilizata la pat, internata in cadrul sectiei ATI cu hemoragie digestiva superioara exteriorizata prin melena si soc hemoragic secundar, ce a beneficiat concomitent si de terapie endoscopica.

Aceasta interventie a fost una extrem de complexa, ceea ce a redus considerabil timpul de executie al operatiei si riscurile aferente unei astfel de interventii. S-a facut din nou echipa cu doamna doctor Adriana Stoicovici, medic anestezie terapie-intensiva si asistentul medical Roberto Stan, spre a putea lucra in siguranta si confort la cazuistica selectata.

Multumim si de aceasta data ca sunteti alaturi de noi!

Spitalul Judetean de Urgenta ”Dr. Constantin Opris” Baia Mare reprezinta unitatea sanitara cea mai complexa a judetului Maramures, asigurand asistenta medicala de specialitate pentru peste 100.000 de locuitori din municipiul Baia Mare, respectiv peste 500.000 de locuitori ai judetului. Prin urmare aceasta actiune se doreste a fi doar prima dintr-un lung sir de colaborari viitoare, in cadrul programelor de educatie medicala continua, atat de necesara locuitorilor acestui judet.

Cu deosebita consideratie si daruire,

Medicii Gastroenterologi din cadrul Compartimentului de Endoscopie Digestiva Diagnostica si Terapeutica

Manager interimar,

Jr. Oros George Alexandru