Felicitări și celui mai bun jucător de pe teren, Deian Sorescu!

Culmea este că gestul de a te pleca în genunchi la comandă, poartă tocmai semnificația sclaviei.

Să ne amintim de o lecție a istoriei antice:

În înfloritoarea Împărăție a Babilonului, (teritoriul Irakului de astăzi) robii luați în captivitate au primit ordin să se plece în genunchi în fața statuii lui Nabucodonosor, pentru a-și arăta supunerea față de stăpânul lumii și al lor.

Shadrac, Meshak și Abed-Nego l-au înfruntat cu tărie pe Nabucco și refuzat să-și plece genunchiul, afirmând că singurul în fața căruia vor îngenunchia este Dumnezeu.

Marele compozitor Giuseppe Verdi le-a dedicat măreața operă „Nabucco”.

Gestul lor a devenit simbol al libertății de conștiința în toate culturile lumii. A STAT DREPT, A AVEA COLOANĂ VERTEBRALĂ, A NU-ȚI PLECA GENUNCHIUL, sunt expresii care definesc LIBERTATEA în toate limbile Pământului.

De aceea suntem mândri că doi dinamoviști AU RĂMAS DREPȚI!

Într-o națiune care pleacă tot mai ușor genunchiul la comanda „Împăraților Babilonului”, avem nevoie de BĂRBAȚI DE NECLINTIT, de oameni cu demnitate.

Nedelcearu și Stanciu sunt singurii care au rămas în picioare, atunci când ceilalți s-au pus în genunchi, pentru un motiv care n-are legătură cu România și cu românii.

Noi nu am colonizat pe nimeni.

Noi nu am cărat și nu am vândut sclavi din Africa.

Nu avem niciun amestec în povestea asta.

De fățărnicie și neo-marxism e plină lumea. E mai ușor să îngenunchezi decât să vezi ce se întâmplă astăzi în fostele colonii britanice.

E mai simplu să faci un gest simbolic pentru televiziuni, decât să dai o mână de ajutor unei țări ca Guineea, unde oamenii se omoară între ei, în regimul lui Alpha Condé, despre care BBC sau celelalte televiziuni nu au nimic de spus.

Dacă Radoi avea și demnitate sau, cum spune el „sânge în instalație”, la fel cum are mândria aia țanțoșă, le-ar fi cerut jucătorilor să stea în picioare, mai ales când se cântă un imn național.

Dar așa se întâmplă când nu termini liceul și n-ai habar de istorie.

Mirel a mai îngenuncheat în trecut, tot pe Riverside Stadium, atunci când Massimo Maccarone i-a predat o lecție de fotbal.