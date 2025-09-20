Pe 1 octombrie 2025, studenții sunt invitați să participe la o sesiune de informare despre programul Erasmus+, organizată în Sala de Conferințe a Bibliotecii Centrului Universitar Nord Baia Mare, începând cu ora 16:00.

Evenimentul își propune să ofere detalii despre etapele de înscriere, beneficiile și oportunitățile pe care le aduce participarea la programul Erasmus+ pentru anul universitar 2025–2026, în cadrul Consorțiului EUt+.

În plus, studenții vor putea lua parte la un dialog deschis cu colegi care au beneficiat deja de această experiență, ascultând povești despre viața de student în străinătate și primind sfaturi practice pentru propria candidatură.

Organizatorii încurajează participarea cât mai numeroasă, subliniind faptul că programul Erasmus+ reprezintă una dintre cele mai valoroase oportunități de dezvoltare personală și profesională pentru tineri.