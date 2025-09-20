Programul Caselor de Sănătate a fost prelungit în această perioadă în sprijinul foştilor coasigurați, care trebuie acum să achite suma minimă pentru dobândirea calității de asigurat și să prezinte dovada depunerii declarației la ANAF. Președintele CNAS Horatiu Moldovean a precizat, astăzi, la Radio România Actualități, că, după ce o persoană depune această declarație la Finanțe, durea un anumit timp până la actualizarea bazei de date, care nu se face în timp real, astfel că la birourile Caselor de Sănătate se deschide loc calitate asigurat prin prezentarea declarației. La Tulcea, pe lângă prelungirea programului de lucru până la ora 20:00, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate a simplificat și mai mult procedura, spune directoarea instituției Eugenia Vasile.

Eugenia Vasile: La sfârșit de program, colegii de la Administrația Finanțelor Publice Tulcea ne comunică datele necesare validării calități de asigurat pentru persoanele care au depus declarația 2.1-2 în ziua respectivă, iar noi le efectuăm validarea fără ca cetăţeanul să mai fie nevoit să treacă pe noi.

Realizator: De la 1 august, aproximativ 1.000 de persoane din județul Tulcea și-au încheiat o asigurare de sănătate în baza declarației 2.1-2