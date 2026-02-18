Municipiul Baia Mare anunță demararea lucrărilor de montare și alimentare cu energie electrică a 46 de stații de reîncărcare pentru autovehicule electrice, începând de joi, 19 februarie 2026. Investiția face parte din proiectul „Montare și alimentare cu energie electrică – 46 de stații de reîncărcare pentru autovehicule electrice” și se va desfășura în mai multe locații din oraș, conform documentațiilor aprobate prin C.U. nr. 494/08.04.2025 și nr. 1045/15.07.2025.

Lucrările vor fi realizate de Distribuție Energie Electrică SA, prin constructorul desemnat, pe o perioadă estimată de 12 luni. Reprezentanții administrației locale dau asigurări că, după finalizarea intervențiilor, zonele afectate vor fi refăcute și readuse la starea inițială.

Proiectul, al cărui beneficiar este Primăria Baia Mare, presupune instalarea a 46 de stații de reîncărcare, fiecare prevăzută cu câte două locuri de parcare dedicate. Alimentarea acestora se va realiza din posturile de transformare existente în apropierea amplasamentelor, prin intermediul firidelor de racord la rețea și al blocurilor de măsură și protecție trifazate (BMPT). Stațiile vor fi conectate printr-o rețea electrică subterană.

Autoritățile locale transmit că implementarea proiectului reprezintă un pas important în dezvoltarea infrastructurii pentru mobilitate electrică și în reducerea emisiilor poluante la nivelul municipiului.

Cetățenii sunt rugați să manifeste înțelegere față de eventualele disconforturi create pe durata lucrărilor.