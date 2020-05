Medicul epidemiolog al Direcției de Sănătate Publică Suceava, Cătălina Zorescu, a fost chemată de acasă la miezul nopții ca să îl testeze pe președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, potrivit stirisuceava.ro

Informația apare în dosarul penal aflat în lucru la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava. Stenograma unei convorbiri telefonice între președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, și medicul Cătălina Zorescu a fost difuzată, miercuri, de Observator.

Conversația dintre cei doi a fost purtată după ce StiriSuceava.net a scris că Gheorghe Flutur figura ca medic în buletinul de analiză.

În timpul discuției, Cătălina Zorescu îl roagă pe Gheorghe Flutur să nu o scoată țap ispășitor și îi amintește că a fost chemată de acasă duminică, 22 martie, la ora 23.30, ca să îl testeze pe liderul PNL.

Discuție telefonică Gheorghe Flutur – Cătălina Zorescu:

(…)

Cătălina Zorescu: Dar să nu mă scufundați pe mine de tot, pentru că știți care o fost contextul atunci, în noaptea aia!

Georghe Flutur: Cu ce să scufund?

Cătălina Zorescu: Da, știți adică să…

Gheorghe Flutur: Bun, dar eu doar, n-a fost totul corect și legal? Contextul a fost că am venit de bună credință să ne facem toți analizele… eu nu am fost…

Cătălina Zorescu: Contextul a fost că am fost chemată la 11 jumate… da? Ăsta o fost contextul!

Gheorghe Flutur: Adică dumneavoastră ce spuneți? Da, da, am înțeles… Da’ ce spuneți, că la ora aia nu se recoltau sau de ce?

Cătălina Zorescu: La ora aia eram acasă, era 11 jumate…

Gheorghe Flutur: Aha!

Cătălina Zorescu: Da? Eram terminați.

Gheorghe Flutur: Dar la medici când ați recoltat dumneavoastră?

Cătălina Zorescu: Dar n-am recoltat la medici, erați numai dumneavoastră de la Consiliul Județean acolo și un singur medic! (…)

Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava instrumentează un dosar penal cu privire la ilegalitățile de la Spitalul Județean Suceava în criza de Covid-91.