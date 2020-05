Între localităţile Buşag şi Cicârlău a avut loc un accident rutier. O femeie în vârstă de 52 de ani, a virat într-o intersecţie la stânga fără să se asigure şi a intrat în coliziune cu un alt autoturism. În urma accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a femeii, care a fost transportată la Spitalul Judeţean de Urgenţă “Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, rămânând sub supraveghere.

Conducătorii auto aveau montate centurile de siguranţă în momentul producerii accidentului rutier. De asemenea, au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind zero.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.