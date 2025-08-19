Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă, luni, punerea în dezbatere publică a calendarului examenului de definitivat din anul şcolar viitor. Potrivit propunerii, candidaţii se pot înscrie până în 10 octombrie, iar în 14 iulie 2026 ar urma să aibă loc proba scrisă.

”Am lansat în consultare publică proiectul de ordin privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar 2025-2026”, anunţă, luni, Ministerul educaţiei şi Cercetării.

Potrivit propunerii, pentru care cei interesaţi pot depune amendamente în următoarele zece zile, până pe 10 octombrie 2025 se pot înscrie candidaţii interesaţi.

Alte date relevante din calendar:

Până pe 29 mai 2026 – efectuarea celor două inspecţii de specialitate (prima, până în 6 februarie 2026)

14 iulie – susţinerea probei scrise

21 iulie – afişarea rezultatelor iniţiale

21-22 iulie – depunerea contestaţiilor

27 iulie – afişarea rezultatelor finale

Potrivit proiectului de Ordin de ministru, Comisia naţională de examen poate decide, în funcţie de numărul candidaţilor înscrişi în sesiunea 2026, afişarea rezultatelor iniţiale, înregistrarea şi soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale la alte date decât cele menţionate în calendar.