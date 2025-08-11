În perioada 13-22 august, în organizarea Parohiei romano-catolice Sfânta Treime Baia Mare, au loc Zilele Sfântul Ștefan. Vor fi evenimente culturale și religioase, toate fiind un omagiu adus trecutului orașului al cărui protector a fost Sfântul Ștefan I al Ungariei.

Miercuri, 13 august

ora 20:00 – concert de orgă susținut de Erdős Amália, Biserica romano-catolică Sfânta Treime

Joi, 14 august

ora 20:00 – concert de orgă cu Lénárt Linda, Biserica romano-catolică Sfânta Treime

Vineri, 15 august

ora 19.00 – liturghie festivă de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, Biserica romano-catolică Sfânta Treime

ora 20.00 – concert de pian și saxofon cu Mares Hanna Blanka și Palkó Csanád Tamás, Biserica romano-catolică Sfânta Treime

Sâmbătă, 16 august

ora 20:00 – recitalul Corului bărbătesc Sfântul Efrém, Biserica romano-catolică Sfânta Treime

Duminică, 17 august

ora 18:00 – sfânta liturghie în cinstea Sfântului Ștefan cu Hársfalvi Ottó, paroh din Livada, cu participarea Corului bărbătesc Sfântul Efrém, Țințirim

Luni, 18 august

ora 20:00 – concert de orgă cu Péter Bernadette, Biserica romano-catolică Sfânta Treime

Marți, 19 august

ora 20:00 – program muzical și literar de Anul Memorial Jókai Mór cu Meleg Vilmos, Juhász Erika, Mohos Péter, terasa de vară a restaurantului-galerie Philia Oazis

Miercuri, 20 august

ora 16.00 – zi familială cu voluntarii Serviciului Maltez, Țințirim

ora 19.00 – Hramul capelei Sfântul Ștefan al Turnului Sfântul Ștefan

ora 20.00 – concert Schola Rivulina

ora 20.30 – Patrie, Patrie, Tu ești totul pentru mine – seara de operetă al lui Katalin Benedekffy cu Turpinszky Gippert Béla, Hegedűs Valér, Țințirim

Joi, 21 august

ora 20:00 concert de pian cu Bauer Gergő din Budapesta, Biserica romano-catolică Sfânta Treime

Vineri, 22 august

ora 20:00 – seara de gală Sfântul Ștefan, organizat de UDMR, invitat special Szulák Andrea din Ungaria, resaturant-galerie Philia Oazis (sursa maramedia,ro)