Duminică, 10 august, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, a sfințit clopotele Parohiei Ortodoxe Asuaju de Jos, Protopopiatul Chioar, județul Maramureș, cu o greutate de 1132 kilograme.

În continuare, în biserica parohială, a fost săvârșită Slujba Paraclisului Maicii Domnului, sub protia PS Timotei Sătmăreanul împreună cu preoții invitați, în prezența credincioșilor și a autorităților locale. Cu acest prilej, la finalul slujbei, ierarhul, distins mai mulți binefăcători cu Diploma Anului Omagial.

Răspunsurile la strană au fost oferite de membrii Grupului psaltic „Sfinții Martiri Brâncoveni”.

În încheiere, părintele paroh Han Dan Andrei a mulțumit Preasfințitului Părinte Timotei Sătmăreanul pentru prezența în mijlocul credincioșilor și pentru slujire, și, în semn de recunoștință și prețuire, a dăruit ierarhului, din partea Consiliului Parohial și a credincioșilor, o icoană cu chipul Maicii Domnului și un coș cu flori.