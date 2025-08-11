Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, în perioada 11 august – 29 septembrie, se închide circulația auto pe strada Horea, tronsonul cuprins între strada Oltului și strada Electrolizei. Măsura a fost adoptată ca urmare a lucrărilor desfășurate de SC DIMEX 2000 COMPANY SRL în cadrul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Municipiul Baia Mare – C. L. 06, Extindere rețea canalizare, Reabilitare colector canalizare”.