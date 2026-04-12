Rezultate remarcabile pentru elevii din Maramureș la Olimpiada Națională de Fizică 2026, desfășurată în perioada 5–11 aprilie la Craiova. Lotul județului a fost format din nouă elevi care au reprezentat cu succes școlile și liceele din județ, obținând premii importante și confirmând nivelul ridicat al pregătirii în domeniul științelor exacte.

Din echipa maramureșeană au făcut parte: Ardelean Vlad, Șimf Tudor, Dumitru Adrian, Nemeș Tudor, Pintea Flavia, Covrig Raul, Sabo Alexandru, Iercoșan Andrei și Marincaș Antoniu, aceștia fiind însoțiți de prof. Codrea Ioana de la Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Baia Mare.

Rezultate de top obținute de elevii maramureșeni:

Premiul II și medalie de aur – Covrig Raul, clasa a XI-a, Colegiul Național „Dragoș Vodă” Sighetu Marmației (prof. Herbil Marian )

Mențiune MEC și medalie de aur – Dumitru Adrian, clasa a IX-a, Colegiul Național „Vasile Lucaciu" Baia Mare (prof. Mărieș Gabriela )

Mențiune de onoare – Iercoșan Andrei, clasa a XII-a, Colegiul Național „Vasile Lucaciu" Baia Mare (prof. Stoian Lucian )

Reprezentanții lotului au subliniat că aceste rezultate sunt rodul muncii susținute, al pasiunii pentru știință și al orelor de pregătire intense, desfășurate sub îndrumarea profesorilor coordonatori.

Dincolo de medalii și distincții, performanța elevilor confirmă încă o dată că educația din Maramureș continuă să formeze tineri de excepție, capabili să concureze la cel mai înalt nivel național.

Felicitări tuturor participanților și profesorilor care i-au pregătit!