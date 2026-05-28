Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Baia Sprie au acționat și au dispus măsuri de protecție în urma unei sesizări pe care au primit-o la data de 27 mai a.c., de la o femeie, de 34 de ani, din municipiul Baia Mare, care semnala că a fost agresată fizic.

Cercetările pe care polițiștii le-au efectuat imediat după primirea sesizării au arătat că, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu într-o spălătorie auto din Baia Sprie, un bărbat de 28 de ani ar fi exercitat acte de violență asupra soției sale.

În urma evaluării riscului, polițiștii au constatat existența unui risc iminent de violență, motiv pentru care au emis un ordin de protecție provizoriu.

Totodată, la solicitarea și cu acordul victimei, agresorului i-a fost montat un dispozitiv electronic de monitorizare, menit să asigure respectarea măsurilor dispuse de polițiști și protejarea persoanei vătămate, prin interzicerea agresorului de a se apropia de persoana protejată.

Reamintim faptul că acceptarea de către persoana vătămată a utilizării sistemului de monitorizare electronică în cazurile de violență domestică de către agresor oferă o protecție reală și imediată asupra victimei și permite intervenția rapidă a polițiștilor în situații de încălcare a măsurilor de protecție dispuse.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureș încurajează toate persoanele aflate în situații similare să solicite sprijinul și să accepte montarea dispozitivelor electronice de monitorizare a agresorilor atunci când legea permite acest lucru.

Măsura este gratuită, eficientă și poate preveni escaladarea unor situații de risc.

Ieri, 27 mai a.c., în jurul orei 17.20, polițiștii orașului Tăuții Măgherăuș au fost sesizații prin apel unic de urgență de către un bărbat cu privire a faptul că a fost agresat de fiul său.

Față de sesizarea pe care au primit-o, polițiștii au efectuat verificări și au stabilit că în urma unui scandal spontan, victima ar fi fost agresată fizic de către fiul său.

După ce au întocmit formularul de evaluare a riscului, din care a rezultat că există risc iminent de violență, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pe numele agresorului, prin care au dispus măsuri pentru protecția victimei.

De asemenea, bărbatul și-a exprimat consimțământul cu privire la montarea unui dispozitiv electronic de monitorizare a agresorului, astfel că polițiștii au întocmit documentația specifică și i-au montat acestuia un astfel de dispozitiv de localizare prin care, apropierea față de victimă a acestuia este monitorizată.

În continuare, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de violență în familie.