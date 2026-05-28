Comuna Petrova vă invită să luați parte la cea de-a II-a ediție a evenimentului tradițional „Ruptul Sterpelor”, care va avea loc luni, 1 iunie, a doua zi de Rusalii, începând cu ora 13:30, în zona Sub Plăiuț, la „Stâna lu’ Pătraș”.

Evenimentul oferă participanților ocazia de a descoperi tradițiile autentice ale locului și de a lua parte la obiceiurile păstorești care încă se păstrează vii în Petrova. Atmosfera va fi animată de sunetul trâmbiței, muzică tradițională, preparate specifice zonei, joc și voie bună, într-un cadru natural deosebit.

Organizatorii pregătesc și în acest an momente speciale și surprize pentru cei care aleg să petreacă ziua în mijlocul naturii, alături de familie și prieteni.

Participanții se vor întâlni la ora 13:00, la Podul Mociarschi (intersecția cu Bistra), de unde se va pleca spre stână cu căruțele.