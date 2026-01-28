Astăzi, 28 ianuarie, în jurul orei 8:30, polițiștii rutieri au fost solicitați să intervină în localitatea Săcălășeni, pentru soluționarea unui accident de circulație.

Primele verificări au relevat faptul că în urma impactului dintre un autovehicul și autoutilitară, trei persoane au fost rănite. Astfel cei doi conducători auto și o pasageră din autoutilitară au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză a fost întocmit dosar penal și se continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate în împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.