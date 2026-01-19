Vremea a fost apropiată de normalul termic ziua, geroasă noaptea și dimineața. Vântul a prezentat intensificări temporare de până la 59 km/h în zona înaltă de munte.

Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la Târgu Lăpuș -20 grade Celsius, Sighetu Marmației -17 grade Celsius, în Pasul Prislop, -12 grade Celsius, la Vișeu de Sus, Moisei, Cavnic și Ocna Șugatag -11 grade Celsius, în Pasul Gutâi, Baia Sprie, Baia Mare, Băiuț-10 grade Celsius, Seini -9 grade Celsius, Borșa și la stația meteo Iezer -8 grade Celsius.

Stratul de zăpadă măsura până la 42 cm la Cavnic, 38 cm la stația meteo Iezer și în Pasul Gutâi, 37 cm la Firiza, 36 cm Suciu de Sus, 32 cm în Pasul Prislop și la Băiuț, 30 cm în Baia Borșa, 29 cm pe Valea Vaserului, 28 cm la Groșii Țibleșului, 27 cm la Ruscova și Coroieni, 25 cm la Botiza, 22 cm la Bistra și Leordina, 19 cm la Ocna Șugatag, 16 cm la Târgu Lăpuș, 11 cm în Baia Mare și la Sighetu Marmației.

Gheața este prezentă la malurile râurilor Tisa, Vișeu, Vaser, Cisla, Ruscova, Iza, Bârsău, Cavnic și Lăpuș.Curg sloiuri de gheață pe râurile Tisa, Someș Poduri de gheață sunt pe râurile Botiza, Mara, Cosău, Lăpuș și Suciu. Apa curge pe sub podurile de gheață. Sunt poduri de gheață cu ochiuri pe râurile Mara, Sălaj, Cavnic și Nistru. Gheață se găsește formată pe fundul râului Firiza.

Pe sectoarele de drumuri naționale s-a intervenit cu opt utilaje și s-au răspândit 15 tone de material antiderapant pe DN1C, E58, DN 18, DN18B, DN19 și pe varianta de ocolire a municipiului Baai Mare prentru prevenirea și combaterea poleiului.

Angajații societății Drumuri Poduri Maramureș au acționat cu trei utilaje și au împrăștiat 28 tone de material antiderapant pentru prevenirea și combaterea poleiului. Carosabilul sectoarelor de națkionale au partea carosabilă curată și uscată în zonele de șes, curată și parțial uscată în zonele de deal și de munte. Sunt tronsoane de drumuri cu partea curată și parțial umedă în zpna de munte. Sectoarele de drumuri județene au partea carosabilă curată și uscată. Sunt sectoare de drumuri în zonele de deal și de munte cu partea carosabilă curată și parțial umedă.

CJSU recomandă cetățenilor să evite în perioadele cu temperaturi extreme negative expunerea prelungită afară. Verificați persoanele vulnerabile din familie și vecini (persoane vârstnice, persoane cunoscute cu probleme de sănătate, copii, persoane singure, persoane cu dizabilități). Evitați efortul intens în perioadele cu ger. Îmbrăcați-vă cu haine groase în straturi și protejați-vă capul, gâtul, mâinile și picioarele. Pășiți cu grijă pe gheață, încercați să mențineți centrul de greutate stabil.

Fiți atenți la țurțurii de gheață formați la streașina blocurilor și a caselor. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor și persoanelor vârstnice care pot prezenta degerături ale mâinilor și picioarelor. Acordați sprijin persoanelor fără adăpost, persoanelor care au nevoie de asistență medicală. Consumați lichide calde și hidratați-vă mai des.

Evitați consumul de băuturi alcoolice. Intrați pe timpul zilei în mall, supermarket-uri, magazine, farmacii etc. Nu lăsați pe perioadă îndelungată în vehicule copiii sau animalele de companie.

Vremea va fi astăzi rece, geroasă dimineața și noaptea. Cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -1 și 2 grade iar cele minime între -14 și -12 grade, izolat mai coborâte în depresiuni până spre -16 grade. Izolat în zonele joase noaptea și dimineța se va semnala ceață asociată și cu depunere de chiciură.