Sper sa nu supere pe nimeni postarea mea dar vreau sa trag un semnal de alarmă. Azi am fost la cumpărături la Lidl. In fata magazinului o coada destul de lunga de oameni. Mă așez cuminte și mă uit sa vad câtă lume e. Și surpriza: erau tot grupuri. Soț soție, mama fiica, părinți cu copil cu tot. Am crezut că nu văd bine, era ca la Mall. Era plin de oameni care au ales să meargă împreună la cumpărături probabil că să petreacă timp împreună. Spitalele din oraș sunt pline, pacienții așteaptă ceasuri in sir internarea sau transferul. In ATI e plin. Așa că va rog mult mergeți împreună la pădure, pe dealuri, la lac și mergeți doar cate unul la cumpărături ca să reușim să trecem cu bine prin nebunia asta. Știu că mulți nu cred că e pandemie. Și nu cred că e așa grav. Majoritatea celor care fac covid fac forme ușoare sau medii. Problema e că atunci când se îmbolnăvesc prea multi odată sistemul sanitar e in colaps. Și nu toți oamenii tineri fac forme ușoare din păcate. Așa că aveți grijă unii de alții indiferent ce credeți despre boala asta. 🌹🌹🌹