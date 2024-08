Luna trecută a fost a doua cea mai caldă lună iulie înregistrată pe planetă, întrerupând o perioadă de 13 luni în care fiecare lună a fost cea mai caldă, fenomen alimentat parţial de încălzirea modelului meteorologic El Nino, a anunţat, joi, Serviciul pentru schimbări climatice Copernicus al Uniunii Europene, citat de Reuters.

Luna a fost cu 1,48 grade Celsius (2,7 grade Fahrenheit) peste referinţa preindustrială din perioada 1850-1990, a precizat Copernicus într-un raport lunar, în timp ce ultimele 12 luni au fost cu 1,64 C peste media preindustrială din cauza schimbărilor climatice.

Luna iulie a marcat, de asemenea, cele mai calde două zile înregistrate vreodată.

Copernicus atribuie temperaturile ridicate în mare parte emisiilor de gaze cu efect de seră din industriile bazate pe combustibili fosili şi a remarcat că oceanele care nu sunt afectate în mod normal de El Nino au înregistrat o creştere neobişnuită a temperaturilor.

„Acest El Nino s-a încheiat, dar această magnitudine a creşterii temperaturii globale, imaginea de ansamblu este destul de similară cu cea de acum un an”, a declarat pentru Reuters Julien Nicolas, cercetător în domeniul climei la Copernicus.

„Nu am terminat cu recordurile de temperatură care provoacă valuri de căldură … Ştim că această tendinţă de încălzire pe termen lung poate fi cu un nivel foarte ridicat de încredere legată de impactul uman asupra climei”, a adăugat.

Temperaturi peste medie au fost înregistrate în sudul şi estul Europei, vestul Statelor Unite, vestul Canadei, cea mai mare parte a Africii, Orientul Mijlociu, Asia şi estul Antarcticii.

Temperaturi apropiate sau sub medie au fost înregistrate în nord-vestul Europei, vestul Antarcticii, părţi ale Statelor Unite, America de Sud şi Australia.

Luna iulie 2024 a fost, de asemenea, mai ploioasă decât media în nordul Europei şi în sud-estul Turciei, în timp ce avertizările de secetă au persistat în sudul şi estul Europei.

Gheaţa marină arctică a scăzut mai mult decât în 2022 şi 2023, cu 7 % sub medie, deşi nu la fel de grav ca scăderea record de 14 % din 2020.

Gheaţa marină din Antarctica a fost a doua cea mai redusă în iulie, cu 11% sub medie, comparativ cu 15% sub medie în iulie anul trecut.

Temperaturile globale ale mării rămân aproape de niveluri record, luna iulie a acestui an fiind cu numai 0,1 C sub luna iulie a anului trecut, punând capăt unei serii de 15 luni consecutive de noi recorduri.