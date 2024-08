În baza probatoriului administrat în cadrul unui dosar penal întocmit și a verificărilor efectuate de polițiștii din Sighetu Marmației, sub coordonarea procurorului de caz, a fost dispusă arestarea preventivă pe numele unui bărbat, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe.

În fapt, la data de 27 iulie a.c., polițiștii din Sighetu Marmației au fost solicitați prin apel 112 să intervină la o unitate farmaceutică, unde o persoană s-ar manifesta recalcitrant.

Polițiștii s-au deplasat cu operativitate la fața locului, iar din cercetările efectuate a reieșit faptul că un bărbat ar fi început să se manifeste agresiv și folosind un spray din incinta farmaciei, ar fi pulverizat înspre angajate, fără a le cauza leziuni traumatice. Ulterior, acesta a părăsit imobilul, continuându-și traseul infracțional înspre partea de nord-vest a municipiului unde, în incinta unei cofetării, ar fi agresat fizic două persoane. Totodată, ar fi răvășit mai multe bunuri, aparținând unor femei.

Activitățile derulate de polițiști au dus la depistarea și identificarea bărbatului, fiind vorba de un sighetean de 40 de ani, care a fost imobilizat și încătușat.

Acesta a fost transportat la Spitalul din Sighetu Marmației pentru investigații de specialitate.

În urma activităților de cercetare penală efectuate de polițiști, sub coordonarea procurorului de caz ieri, a fost dispusă reținerea pentru 24 de ore a bărbatului bănuit de comiterea faptelor, iar astăzi, Judecătoria Sighetu Marmației a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, pentru documentarea întregii activități infracționale.