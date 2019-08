Elevii, liceenii si studentii din Filipine trebuie sa planteze cate zece copaci fiecare inainte de absolvire, potrivit unei legi adoptate recent de parlamentul filipinez.

Actul normativ a fost propus de parlamentarul Gary Alejano in 2016 in scopul promovarii „responsabilitatii intergenerationale” pentru mediu si a fost aprobat de legislativul filipinez pe 15 mai anul acesta.

Initiativa are loc in contextul in care tara asiatica a pierdut mai mult de 30% din suprafetele sale impadurite ca urmare a defrisarilor ilegale. Initiatorii legii estimeaza ca, in conditiile in care in fiecare an exista mai mult de 12 milioane absolventi de scoala generala, aproape cinci milioane de absolventi de liceu si in jur de 500.000 de absolventi de facultate, de-a lungul unei singure generatii de absolventi vor fi plantati 525 de miliarde de copaci, noteaza CNN.

„Chiar si cu o rata de supravietuire de numai 10%, acest lucru va insemna 525 de milioane de copaci in plus de care sa se bucure tinerii atunci cand vor prelua in viitor mantaua conducerii”, spune Alejano.

Arborii vor fi selectati in functie de specificul zonei si vor fi plantati in padurile existente, in tinuturi mlastinoase, in zone protejate, in regiuni cu mine abandonate, in rezervatii militare, in spatii urbane in conformitate cu planurile urbanistice ale autoritatilor local