Marți, Liga Zimbrilor a pornit la drum, odată cu disputarea partidei dintre CS Minaur Baia Mare și AHC Dobrogea Sud Constanța. Așteptăm mai mult de la Minaur în acest sezon, pentru că nu are cum să ne mulțumească o participare în play-off, asta este foarte clar. Așteptăm mai multe și de la “gestionarii” sălii, deoarece sonorizarea este modestă, căldura insuportabilă, iar mai noi face figuri și tabela de marcaj.

Chiar și așa, peste 1.000 de suporteri băimăreni au venit să vadă la lucru într-un meci oficial “noul Minaur”, o grupare cu multe noutăți din această vară. În plus, urma să vedem la lucru vicecampioana ediției trecute, care și-a manifestat intenția ca și în acest sezon să se bată pentru titlul de campioană. Ne interesează mai puțin ce se întâmplă la Constanța, mai mult ce e pe la noi.

Minaur a început mai bine jocul și a condus 3-0 (6), 6-3 (14) – am marcat de două ori în inferioritate numerică. S-a făcut apoi 8-5 (19), după un gol marcat de Brajovic. Chikovani a ratat apoi un 7m, iar Plantin a cerut time-out, schimbând linia de 9m. N-a înțeles mișcarea aceasta și nici nu i-a ieșit, pentru că oaspeții au egalal la 8 (26). Sigur, nici jucătorii n-au luat cele mai bune decizii, mai ales că n-am dat gol nici în șase contra patru. Până la finalul primei părți s-a mers cap la cap, scorul la pauză fiind 10-10.

După reluare, echilibrul s-a menținut, doar că “marinarii” au reușit să aibă și ei conducerea. De la 16-15 (40) s-a făcut 16-18 (43), prima dată când oaspeții s-au dus la plus doi. {i aici am avut două atacuri ratate în șase contra patru, când am luat și două goluri. Ratăm în continuare, dar avem, noroc și cu apărarea și cu Ciobanu. Minaur egalează la 18, apoi revine în avantaj, 22-21 (53). De la 23-22 (55.37) nu se mai înscrie până în min. 58.36, moment în care Căbuț duce Minaur la 24-22. Cu 28 de secunde înainte de final înscrie Nikolic, apoi Csepreghi ia o acțiune pe cont propriu și duce scorul la 25-23, cu care se și încheie partida.

CS Minaur Baia Mare – AHC Dobrogea Sud Constanța: 25-23 (10-10)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare; cca 1000 spectatori

Arbitri: Claudiu Gorina – Florin Melencu (Craiova). Observator: Cristian Potora (Cluj Napoca)

Aruncări de la 7m: 5-4 (transformate: 5-3; a ratat Chikovani). Minute de eliminare: 10-16

CS Minaur: Ionuț Ciobanu (11 intervenții, a apărat un 7m), Adrian Țenghea – Alexandru Csepreghi 9/12 (4 din 7m), Vojislav Brajovic 4/9, Milan Kotrc 3/4 (unul din 7m), Teo Coric 3/3, Janja Vojovodic 2/2, Georgel Haiduc 2/3, Albert Cristescu 1/1, Călin Căbuț 1/1, Robert Nagy, Tudor Botea 0/1, Tomas Cip 0/1, Daniel Mureșan 0/2, Mihai Bușecan, Daniel Bera 0/1. Antrenori: Stephane Plantin și Alexandru Sabău

Constanța: Kendawy (7 intervenții), Iancu (4 intervenții), D. Vasile – Nistor 8/9 (2 din 7m), Malinovic 4/6, Chikovani 4/9 (unul din 7m), Al. Andrei 3/3, Omar 2/6, Csog 1/1, Nikolic 1/2, G. Ilie, Ignat, Susanu, Mocanu. Antrenori: Zvonko Shundovski, George Buricea, Alexandru Buligan

Photo credit: Szasz Csilla