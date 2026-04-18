Pentru prima dată, jazzul ajunge în sala de spectacole a Teatrului de Păpuși din Baia Mare (str. Dacia nr. 3), un spațiu cunoscut pentru expresivitate, care se deschide acum unei seri speciale dedicate muzicii contemporane.

Vineri, 15 mai, de la ora 19:00, publicul este invitat la un concert de jazz contemporan (pian & chitară), susținut de Adi Stoenescu & Ramiro Olaciregui Duo (RO/AG) – un proiect care reunește doi muzicieni activi pe scena internațională, stabiliți la Berlin.

Repertoriul propus îmbină compoziții originale, reinterpretări ale standardelor de jazz și aranjamente surprinzătoare din zona rock/metal, toate filtrate printr-un limbaj jazzistic modern, într-o formulă dinamică și expresivă.

Adi Stoenescu este pianist și compozitor român, cunoscut pentru proiectele sale de jazz contemporan și electric (KRiSPER, Adi Stoenescu Group/Trio), dar și pentru activitatea discografică constantă.

Ramiro Olaciregui, chitarist format la Berklee College of Music, cu experiență în Boston și New York, a colaborat cu artiști importanți ai scenei jazz internaționale și este activ pe scena europeană.

Evenimentul este organizat de Asociația One Sound, echipa din spatele One Jazz Festival.