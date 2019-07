România avea nevoie de o victorie la cinci goluri diferență pentru a se califica în semifinale în partida cu Ungaria de la turneul final al Campionatului European de handbal Under 19, care are loc la Gyor. N-a obținut nici victoria, fiind învinsă de selecționată țării gazdă cu 31-21 (12-11), astfel că va juca pentru locurile 5-8.

Am avut o primă repriză foarte echilibrată, în care ambele selecționate au fost la conducere, la pauză fiind avantaj de un gol pentru Ungaria, deși puteau fi la fel de bine 3-4 goluri pentru echipa noastră. N-a mers însă grozav atacul, am ratat foarte mult de pe 6m, Herczeg având o mulțime de intervenții. La fel a avut și Ciucă, însă noi am ratat ceva mai mult. Am început slab partea a doua, gazdele s-au dus la 11-17 (39), apoi au revenit până la 3-4 goluri, pentru că finalul să aparțină maghiarelor. Ne-am temut de arbitraj, dar ne-am temut degeaba, muntenegrencele Jelena Mitrovic și Andjelina Kazanegra având o prestație foarte bună.

Andreea Popa a evoluat aproape tot meciul, a marcat patru goluri (din 10 aruncări), a făcut două intercepții și a dat șase pase de gol (plus alte pase decisive care n-au fost frunctificate de coechipiere). Eva Kerekes a jucat mai mult în prima parte, a marcat un gol din cinci aruncări. Diana Șamanț, jucătoare de la CS Marta, n-a jucat foarte mult și nici n-a avut vreme să facă prea multe.

România: Andreea Bianca Chetraru, Diana Cristiana Ciucă (11 intervenții – 8 dintre ele în primele 15 minute de joc), Ioana Maria Ugran (7 intervenții, a apărat și un 7m) – Oana Ștefania Jipa 4/8, Andreea Cristina Popa 4/10 (3 din 7m), Andra Liviana Moroianu 3/3, Patricia Valentina Moraru 2/3, Adina Gabriela Cace 2/3, Monica Alexandra Bărăbaș 2/3, Miruna Cristina Pica 2/8, Denisa Andreea Valcan 1/1, Eva Kerekes 1/5, Roberta Maria Stamin 0/1, Ioana Beatrice Bălăceanu 0/2, Diana Cristiana Șamanț, Sarah Aida Darie. Antrenori: Dragoș Dobrescu, Valeriu Costea și Ildiko Kerekes Barbu.