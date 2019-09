După ce la orele prânzului au participat la parada de Castane alături de colegii de club de la handbal masculin și fotbal, fetele de la CS Minaur au avut de la ora 17.00 un amical împotriva echipei maghiare Kisvarda, disputat în sala de sport a Școlii 5 “Vasile Alecsandri”. Echipa noastră s-a impus cu 27-21 (16-11), într-un meci pe care l-a controlat de la început la sfârșit.

Șapte dintre jucătoarele echipei noastre, plus antrenorul Costică Buceschi, nu au evoluat la meciul de vineri. Buceschi este secundul naționalei mari, acolo unde au fost convocate Anca Polocoșer și Andreea Popa (naționala a jucat miercuri cu Ucraina, iar sîmbătă joacă în Insulele Feroe). Tot la Brașov este și lotul de tineret, într-un stagiu de pregătire centralizată (până pe 29 septembrie), la acest lot fiind convocată Eva Kerekes. A lipsit și Helena Rysankova (prezentă la meci, în recuperare) și Yaroslava Burlachenko, care are mici probleme de ordin medical. De asemenea, tot cu probleme medicale se confruntă și Marija Shteriova, în timp ce Cristina Ciaușescu mai are de stat mult pe tușă.

În campionatul maghiar s-au disputat patru etape, iar Kisvardai KC ocupă în acest moment locul 7, cu 4 puncte, dupa doua victorii și doua înfrângeri. Și echipa pregătită de Bako Botond are trei jucătoare convocate la loturile naționale: Tamara Radojevics și Timea Milosevic (Serbia), respectiv Veronika Habánková (Slovacia).

CS Minaur Baia Mare – Kisvardai KC: 27-21 (16-11)

Sala de sport a Școlii 5 “Vasile Alecsandri”; cca 50 de spectatori

Au arbitrat: Alexandru Apostu și Florin Chinde (Baia Mare)

Aruncări de la 7m: 3-3 (transformate 3-1). Minute de eliminare: 8-10

CS Minaur: Ana Maria Măzăreanu (5 intervenții), Cristina Enache (4 intervenții, a apărat 2 de 7m) – Roxana Szolosi 6, Sonia Seraficeanu 5, Sylwia Lisewska 4, Mădălina Conache 3, Paulina Masna 3, Camelia Hotea 2, Anna Ivanenko 1, Oana Cîrstea 1, Larisa Tămaș 1, Petruța Argyelan, Oana Bondar 1. Antrenori: Magda Kovacs și Claudia Cetățeanu

Kisvarda: Bettina Pasztor, Nora Lajtos – Eszter Smid 5, Samira Rocha 3, Palma Siska 3, Tena Petika 2, Georgina Dudas 2, Luka Dombi 2, Vesna Litre 2, Dora Repak 1, Petra Soltesz 1, Laura Udvardi, Krisztina Barany. Antrenor: Bako Botond.

(minaur.ro)