A patra etapă din Liga Florilor a adus pentru CS Minaur o nouă deplasare, la SCM Craiova, una considerată cât se poate de dificilă. Au fost luate în calcul mai multe aspect, pentru că echipa noatră tehnică a știut că la Craiova vor fi mai multe absențe. Sigur, aceasta este problema Craiovei, pentru că și noi avem câteva absențe. Baia Mare a început sezonul cu un egal enervant cu Cisnădie, după care a venit victoria de la Cluj și înfrângerea de pe teren propriu cu CSM București.

Jocul de la Craiova a început cu patru pumni mari în cap pentru Minaur, care a ratat tot ce se putea, în timp ce Craiova a marcat prin Țicu și prin Vizitiu de patru ori. Buceschi a cerut imediat time-out, vizibil nervos, iar echipa noastră a început să arate că știe handbal, s-a apărat excelent, Enache a prins și ea, dar forța cea mare ne-a arătat-o apărarea. Fără primele șase minute, apărarea a funcționat aproape fără reproș, iar când s-a trecut de ea, a apărut Enache. Am egalat la 4 (13), apoi Craiova a menținut o oarecare dominare și în min. 21.42 era 8-6. Au urmat opt minute în care nu am mai luat niciun gol și am marcat de șapte ori, astfel că la pauză aveam 8-13.

Repriza a doua am început-o la fel de slab în atac precum în prima, doar că de această dată a mers apărarea. Gazdele s-au apropiat la 11-13 (min. 38), ceea ce înseamnă că Minaur n-a marcat opt minute. Apoi a cerut Buceschi time-out și lucrurile s-au reglat. Multe eliminări și destul de multe greșeli la jumătatea părții secunde, după care Minaur a jucat din ce în ce mai bine, s-a desprins la 4-5 goluri și a câștigat meritat.

Am avut probleme destul de serioase la nivelul interilor, linia de 9 metri având un procentaj destul de modest, tras în jos de cele două poloneze (au aruncat și de cinci ori în bară). Desigur, ele ne vor putea ajuta în meciurile care urmează. Echipa merită însă felicitările noastre. Toată lumea câștigă, toată lumea pierde, de aceea este o echipă. De data asta, a ieșit foarte bine.

SCM Craiova – CS Minaur Baia Mare: 17-22 (8-13)