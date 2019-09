THE – Times Higher Education World University Rankings, una dintre cele mai

prestigioase clasamente ale universităților din lume, a publicat miercuri 19 septembrie

2019, rezultatele pentru anul 2020. Clasamentul din acest an include doar 1.396 de

universități din 92 de țări, selectate dintr-un număr de aproximativ 27.000 de

universități, existente la ora actuală la nivel mondial. Datele care stau la baza

rezultatelor din acest an au fost auditate de către PricewaterhouseCoopers și iau în

considerare 3 indicatori de performanță, grupați în 5 domenii, respectiv predare

(mediul de învățare), cercetare (volum, venit și reputație), citări (influența cercetării),

internaționalizare (personal, studenți și cercetare) și venituri (transfer de cunoștințe

către mediul socioeconomic). În clasamentul din acest an România este prezentă cu 9

universități (față de 7 anul trecut), dintre care două se clasează în grupa de locuri 801-

1.000 iar șapte în grupa de locuri 1.001+, prezentate mai jos, în ordine alfabetică

(www.timeshighereducation.com/world-university-rankings):

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este inclusa pentru prima dată în acest

clasament, ceea ce reprezintă un rezultat remarcabil al întregii comunități academice și

confirmă justețea politicilor manageriale de susținere și încurajare a activităților de

cercetare/inovare. Din datele furnizate de către THE rezultatele UTCN pe cele 5 domenii

componente ale ierarhizării sunt: predare – locul 1.300, cercetare – locul 1.182, citări –

locul 1.169, internaționalizare – locul 1.192 și venituri – locul 1.131, rezultate care ne

poziționează în zona 1001+ la nivel mondial respectiv locul 3 la nivel național. Nutrim

speranța că, prin efortul conjugat al întregului corp academic UTCN va reuși în

următorii ani accederea în grupa 801-1000 și de ce nu poate chiar mai sus!