Miercuri seara, Sala Sporturilor “Lascăr Pană” a fost gazda partidei dintre CS Minaur Baia Mare și Măgura Cisnădie, din cadrul etapei a 14-a din Liga Florilor MOL (prima din retur). În vreme ce Baia Mare și Maramureșul înoată prin nămeți, fetele antrenate de Raul Fotonea și Daniel Apostu au reușit să scoată capul la suprafață și, cu victorie împotriva Cisnădiei, să ia o gură serioasă de aer pentru ceea ce va urma. Și era nevoie de aerul ăsta. Chiar rece fiind.

Măgura a venit fără Trusova și fără Gjeorgjievska, dar și Minaur a avut absențele sale de marcă, respectiv Burlachenko și Andreea Popa, plus Oana Borș care e pe bară de mai mult timp. Din păcate, cele trei fete nu vor putea juca nici în meciul de duminică cu Nantes, din EHF European League (ora 13.00).

Minaur a făcut o primă repriză excelentă, atât în atac, cât și în apărare, iar portarul Amra Pandzic a contribuit din plin cu paradele sale. Obligat s-o titularizeze pe pivot pe tânăra Andreea Țîrle, Fotonea s-a trezit cu o jucătoare extrem de utilă și de vivace, care a marcat șase goluri din șapte aruncări. Extrem de performant a fost blocul central al apărării, iar Polocoșer și De Souza chiar au făcut treabă foarte bună.

Minaur a avut 4-1 (6), a jucat exact și rapid toată prima repriză, reușind să se distanțeze pe măsura trecerii timpului: 8-2 (14), 13-5 (22), 18-10 (pauză). Ritmul a mai scăzut ușor după reluare, dar nu s-a pus nicio secundă problema învingătoarei, Minaur reușind să-și conserve un avantaj de 5-7 goluri până la final.

CS Minaur Baia Mare – Măgura Cisnădie: 34-27 (18-10)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare; cca 500 spectatori

Arbitri: Theodor Șerbu – Adrian Vasilescu (București). Observator FRH: Viorel Vicea (București)

Aruncări de la 7m: 4-5 (transformate: 4-3; au ratat: Neagu, Gariaeva). Minute de eliminare: 4-8

Minaur: Amra Pandzic (14 intervenții, a apărat și 2 de 7m), Cristina Enache – Cristina Laslo 9 (4 din 7m), Jelena Lavko 6, Alexandra Severin 6, Andreea Țîrle 6, Asuka Fujita 4, Ana Maria Tănasie 2, Angela Cioca 1, Karoline Helena de Souza, Anca Polocoșer, Eva Kerekes. Nu au jucat: Aleksandra Zych, Maria David, Raluca Petruș. Antrenori: Raul Fotonea și Daniel Apostu

Măgura: Renata Lais de Arruda (13 intervenții), Andreea Ilie – Timea Tătar 5, Marilena Neagu 5 (3 din 7m), Iulia Gariaeva 4, Valentina Bardac 3, Marina Dmitrovic 3, Andreea Ianăși 3, Valentina Blazevic 2, Dana Abed Kader 2, Raluca Băcăoanu, Reka Tamaș, Dijana Radojevic. Antrenor: Alexandru Webe

Declarații după meci

Raul Fotonea (antrenor Minaur): “S-au schimbat multe în doar trei zile ori asta înseamnă că fetele au caracter. Nu că n-aș fi știut. Am avut însă nevoie de un meci de genul acesta, să ne revenim din punct de vedere al elanului, psihic, pentru că nu eram în cea mai bună stare. Eu vreau să le felicit pe toate, inclusiv pe cele care n-au jucat. Mie mi-a fost foarte frică de meciul acesta, nu pentru că nu știu ce valoare au fetele, ci pentru că am trecut prin momente grele în ultimul timp. Vine meciul cu Nantes, important este să câștigăm și să vedem dacă putem face diferența de 5 sau 6 goluri. Eu cred că și duminică fetele vor fi la fel de motivate. Vreau să felicit și publicul spectator, pe care l-am șimțit alături. Avem nevoie de ei și duminică.”

Asuka Fujita (jucătoare Minaur): “A fost un meci greu, dar am avut o apărare foarte bună, am avut și bune momente în faza de atac, plus că am luptat foarte mult. În prima parte a jocului a fost foarte bine, în partea a doua echipa din Cisnădie a fost mai atentă, au jucat mai rapid în repunerile de după goluri și noi am fost puțin surprinse. Este foarte greu pentru noi acum, nu e la fel ca în sezonul trecut, dar vom lupta să fim cât mai sus.”

Alexandru Weber (antrenor Cisnădie): “N-am avut deloc un meci grozav, pentru că am greșit și în atac și în apărare cât n-am greșit tot campionatul până acum. Absențele contează sau nu, toată lumea trebuie să joace handbal la același nivel. Obiectivul nostru este să câștigăm cât mai multe meciuri, iar la final vom vedea cum arată clasamentul. Este foarte important pentru noi să prindem din nou un loc de cupă europeană. Dacă vrem să prindem primele patru trebuie să mergem din ce în ce mai bine. Jucăm din trei în trei zile, avem și multe deplasări lungi.”

Timea Tătar (jucătoare Cisnădie): “Nu ne-am așteptat la un început așa slab din partea noastră, însă cred că fetele din Baia Mare merită victoria. Am avut absențe, însă cele care suntem aici încercăm să le suplinim cum putem mai bine. În campionat sperăm să terminăm pe unul dintre primele patru locuri, iar în cupele europene să trecem în următoarea etapă.”

Etapa 14

CSU Știința București – CSM București: 24-32

SCM Craiova – SCM Râmnicu Vâlcea: 29-34

CS Minaur Baia Mare – Măgura Cisnădie: 34-27

Dacia Mioveni – CSM Slatina (sâmbătă, 5 februarie). Arbitri: Mihai Moldoveanu – Adrian Georgescu (Constanța)

HC Zalău – HC Dunărea Brăila (sâmbătă, 11.00, TVR 2). Arbitru: Ionuț Barbu – Gabriel Badiu (Cluj Napoca). Observator: Vasile Bud (Baia Mare)

Rapid București – CSM Deva (sâmbătă, 15.00). Arbitri: Georgiana Lungu – Mihaela Paraschiv (Piatra Neamț)

Gloria Bistrița – SCM Gloria Buzău (sâmbătă, 17.00). Arbitri: Diana Ciulei (Brașov) – Silviu Stănescu (Moreni)

Clasament

CSM București – 34p (414-329) – 14

Rapid București – 33p (358-318) – 12

SCM Rm. Vâlcea – 31p (376-332) – 13

Gloria Buzău – 25p (353-330) – 13

Măgura Cisnădie – 24p (334-309) – 12

Dunărea Brăila – 22 (332-297) – 12

Minaur Baia Mare – 21p (401-396) – 14

HC Zalău – 19p (265-269) – 12

SCM Craiova – 17p (364-374) – 14

Gloria Bistrița – 16p (333-321) – 13

Dacia Mioveni – 12p (298-325) – 13

CSM Slatina – 12p (319-350) – 13

Știința București – 3p (325-414) – 14

CSM Deva – 0p (255-363) – 13

Etapa 15. Joi, 10 februarie: Dunărea Brăila – CS Minaur (ora 16.00). Miercuri, 16 februarie: CSM București – Bistrița (18.00, TVR 1). Sâmbătă, 19 februarie: Mioveni – Craiova; Slatina – Zalău; Cisnădie – Știința; CSM Deva – Rm. Vâlcea; Gloria Buzău – Rapid (11.00, TVR 2).