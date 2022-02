Miercuri, 2 februarie, la ora 12.42, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin apel 112 despre faptul că pe strada Vasile Lucaciu a avut loc un eveniment rutier.

Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că o femeie de 67 de ani din municipiu, aflată în calitate de pieton în angajarea străzii Vasile Lucaciu, a fost surprinsă și accidentată de un autoturism. Conducătorul auto a oprit pentru a merge la victimă, dar ulterior, a părăsit locul accidentului fără încuviințarea polițiștilor. Femeia de 67 de ani a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale, nefiind necesară internarea acesteia sub supraveghere medicală.

În urma activităților desfășurate, polițiștii au identificat autoturismul implicat în eveniment și conducătoarea auto, respectiv o tânără de 20 de ani din Baia Mare. Aceasta a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.