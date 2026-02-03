Miercuri, 4 februarie, cu începere de la ora 17.30, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și Rapid București, joc restanță din cadrul etapei a 11-a din Liga Florilor MOL. Partida va fi arbitrată de Theodor Șerbu și Andrei Vasilescu (București), iar observator FRH va fi Adrian Nacu (Târgu Mureș).

Jocuri imediat următoare pentru Minaur: Minaur – Rapid (4 februarie), Minaur – Thuringer (7 februarie), Corona – Minaur (11 februarie), Minaur – Larvik (14 februarie), Moson – Minaur (21 februarie), Minaur – Galați (25 februarie) – teoretic ar mai fi și optimile Cupei României (deplasare cu CSM Târgu Jiu, dar încă nu se știe când – e posibil să fie amânat meciul cu Galați și să se joace meciul de cupă.

Etapa 14

SCM Râmnicu Vâlcea – Rapid București: 35-25

CS Minaur Baia Mare – Gloria Bistrița: 26-36

CSM Târgu Jiu – Corona Brașov: 24-28

Dunărea Brăila – CSM Bucuești (marți, 3 februarie, 17.30, Voyo). Arbitri: Marian Drăghici – Victor Drăguț (Adjud – Vrancea). Observator: Viorel Dobre (București)

CSM Slatina – SCM Universitatea Craiova (sâmbătă, 7 februarie). Arbitri: Mihai Pîrvu (București) – Mihai Potîrniche (Buzău). Observator: Marius Brumaru (Focșani)

HC Zalău – CSM Galați (sâmbătă, 7 februarie). Arbitri: Constantin Bălan (Iași) – Ionuț Savin (Vaslui). Observator: Marius Barcan (Craiova)

– Restanță etapa 13: SCMU Craiova – Minaur (25 aprilie)

Clasament

Gloria Bistrița – 26p (458-334) – 14

CSM București – 25p (428-348) – 13

Corona Brașov – 22p (429-367) – 14

SCM Rm. Vâlcea – 17p (454-382) – 14

CSM Slatina – 14p (373-367) – 13

Rapid București – 13p (382-363) – 13

Dunărea Brăila – 12p (375-348) – 13

Minaur Baia Mare – 11p (344-358) – 12

SCMU Craiova – 9p (331-350) – 12

CSM Târgu Jiu – 6p (337-443) – 14

CS HC Zalău – 3p (296-395) – 13

CSM Galați – 0p (291-443) – 13

Etapa 15

CSM Corona Brașov – CS Minaur (miercuri, 11 februarie, 17.30). Arbitri: Radu Iliescu – Doru Pascu Manea (București). Observator: Gigi Sandu Antonescu (Pitești)

Gloria Bistrița – CSM Slatina (miercuri, 11 februarie, 17.30, Pro Arena)

HC Zalău – SCM Râmnicu Vâlcea (sâmbătă, 14 februarie)

CSM Galați – CSM Târgu Jiu (sâmbătă, 14 februarie)

SCMU Craiova – Dunărea Brăila (luni, 16 februarie, 17.30, Pro Arena)

CSM București – Rapid București (miercuri, 18 februarie, 17.30, Pro Arena).