Parlamentul European a adus modificări importante regulilor privind inspecția tehnică a vehiculelor din Uniunea Europeană, introducând măsuri care oferă mai multă flexibilitate șoferilor, dar și controale mai riguroase în materie de siguranță și poluare. Decizia a fost luată marți, în cadrul Comisiei pentru Transport și Turism, care a aprobat raportul privind revizuirea legislației europene în domeniu. Una dintre cele mai importante schimbări prevede posibilitatea efectuării inspecției tehnice periodice într-un alt stat membru decât cel în care mașina este înmatriculată. În această situație, șoferii vor primi un certificat temporar de conformitate, valabil șase luni, urmând ca verificarea periodică obișnuită să fie realizată în continuare în țara de înmatriculare. Măsura are ca scop facilitarea circulației în interiorul Uniunii Europene.

În ceea ce privește frecvența controalelor, eurodeputații au respins propunerea de introducere a inspecțiilor anuale obligatorii pentru vehiculele mai vechi de zece ani. Astfel, rămâne în vigoare regula actuală, care prevede verificări o dată la doi ani. Argumentul principal a fost lipsa unor dovezi clare că înăsprirea frecvenței ar reduce semnificativ numărul accidentelor, în condițiile în care statele membre pot deja impune reguli mai stricte dacă consideră necesar. Noile reglementări aduc însă actualizări importante în ceea ce privește tehnologiile moderne. Inspecțiile vor include verificări ale sistemelor de siguranță, precum airbagurile sau frânarea automată de urgență. De asemenea, vor fi introduse controale specifice pentru vehiculele electrice și hibride, pe fondul creșterii numărului acestora pe drumurile europene.

Pentru combaterea fraudei legate de kilometraj, service-urile auto vor avea obligația de a înregistra citirile odometrului ori de câte ori intervin asupra unui vehicul. În paralel, producătorii vor introduce datele mașinilor conectate într-o bază de date națională. Sunt prevăzute totuși unele excepții pentru firmele mici, în special în cazul intervențiilor rapide.

O altă prevedere importantă vizează rechemările în service. Vehiculele care nu au remediat problemele semnalate în cadrul acestor rechemări nu vor mai putea trece inspecția tehnică.

Pentru îmbunătățirea calității aerului, eurodeputații susțin introducerea unor teste privind emisiile de particule și oxizi de azot, însă aplicarea acestora va rămâne la decizia fiecărui stat membru. În același timp, verificările tehnice vor deveni obligatorii și pentru motocicletele cu o capacitate mai mare de 125 centimetri cubi, inclusiv pentru cele electrice.

Controalele rutiere vor fi extinse pentru toate categoriile de vehicule și vor include testarea emisiilor poluante, precum și, acolo unde este cazul, verificarea nivelului de zgomot.

Textul adoptat de comisie urmează să intre în negocieri cu statele membre, iar forma finală a legislației va fi stabilită în urma discuțiilor dintre Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene.