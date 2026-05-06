Scene spectaculoase au fost surprinse pe Transalpina, unde drumarii intervin în plină primăvară pentru deszăpezire, în condiții dificile. În zona de mare altitudine, stratul de zăpadă este atât de mare încât utilajele abia mai sunt vizibile.

Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova au publicat miercuri imagini de la intervențiile aflate în desfășurare, subliniind că situația este cât se poate de reală. „Nu, nu este AI. Este realitatea de pe Transalpina, zona din vârful Cărbunele”, au transmis aceștia. Intervențiile au loc pe DN67C, între Rânca și Obârșia Lotrului, unde zăpada acumulată în sezonul rece persistă în cantități considerabile chiar și la începutul lunii mai. În unele zone, stratul de zăpadă ajunge aproape la înălțimea utilajelor folosite pentru deszăpezire.

Drumarii atrag atenția că lucrările sunt în desfășurare și că stratul de zăpadă rămâne consistent, ceea ce îngreunează intervențiile.

Circulația pe acest sector de drum va fi reluată doar după finalizarea lucrărilor și după ce autoritățile vor constata că sunt îndeplinite toate condițiile de siguranță pentru participanții la trafic.