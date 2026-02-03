Vremea a fost în general închisă. Seara și noaptea, s-au semnalat precipitații sub formă de ninsoare. În zonele joase a căzut burniță.

Stratul de zăpadă proaspăt depus în afara părții carosabile a măsurat până la 3 cm în zona de munte.

Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer -8 grade Celsius, în Pasul Prislop -7 grade Celsius, în Pasul Gutâi -5 grade Celsius, la Borșa, Vișeu de Sus, Cavnic și Moisei -3 grade Celsius, la Băiuț și Ocna Șugatag -2 grade Celsius, Sighetu Marmației, Baia Mare, Seini, Târgu Lăpuș -1 grad Celsius.

Stratul de zăpadă măsura până la 35 cm la stația meteo Iezer, 23 cm în Pasul Prislop, 17 cm în Pasul Gutâi, 11 cm la Cavnic, 9 cm în Baia Borșa, Băiuț și Poiana Borșa, 6 cm pe Valea Vaserului, 3 cm la Moisei, 1 cm la Firiza.

Gheața este prezentă la malul râului Sălaj. Pe sectoarele de drumuri naționale s-a acționat cu 14 utilaje și s-au răspândit 74 tone de material antiderapant pe DN1C, E58, DN18, DN17C, DN19, DN18B și pe varianta de ocolire a municipiului Baia Mare.

Pe sectoarele de drumuri județene s-a intervenit cu 23 de utilaje și s-au împrăștiat 183 tone de material antiderapant. Sectoarele de drumuri publice din județ au partea carosabilă curată și umedă. Cerul este acoperit.

În zona localităților Baia Mare, Baia Sprie, Cavnic, Târgu Lăpuș, Ocna Șugatag se semnalează ceață și cade izolat burniță. Fulguiește în zona înaltă de munte. Vremea se va încălzi astăzi ușor față de ziua precedentă.

Cerul va fi temporar noros. Îndeosebi în cursul serii și al nopții pe arii relativ extinse se vor semnala precipitații mixte. Vântul va sufla slab, la moderat, cu unele intensificări izolate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 și 7 grade, iar cele minime între -1 și 2 grade. Izolat în zonele joase vor fi condiții de ceață.