O nouă inițiativă de conservare a patrimoniului prinde contur în Maramureș, după ce reprezentanții Muzeul Satului din Baia Mare au efectuat o vizită de documentare în comuna Băiuț, la invitația primarului Bertoti Krisztiana Loredana.

În cadrul deplasării, delegația a vizitat atât Muzeul de Tradiții, cât și Muzeul Mineritului, deschis recent, un spațiu dedicat istoriei și tradițiilor miniere din zonă. Proiectele locale sunt susținute activ de administrația locală și au ca scop consolidarea identității comunității.

Un moment central al demersului îl reprezintă donația făcută de Ghiță Pop, care a decis să ofere patrimoniului muzeal casa părintească – o autentică locuință minerească. Aceasta urmează să fie integrată în circuitul muzeal sub denumirea de „Casa minerului”.

Potrivit inițiatorilor, gestul contribuie direct la conservarea memoriei comunității și la valorificarea istoriei familiilor de mineri din zonă. Noul obiectiv va avea rol educativ și cultural, facilitând transmiterea tradițiilor către generațiile viitoare și către turiști.

„Gestul meu a venit din respect pentru valorile și patrimoniul Maramureșului”, a transmis donatorul Ghiță Pop, subliniind importanța implicării comunității în astfel de inițiative.

La rândul său, primarul comunei Băiuț a precizat că noua casă muzeală va deveni un punct de atracție pentru vizitatori și va spune „povestea minerilor noștri” celor care ajung în zonă.

Reprezentanții muzeului subliniază că proiectul este un exemplu de colaborare între autorități, comunitate și inițiative civice, esențială pentru protejarea și promovarea patrimoniului cultural maramureșean.