Siguranța pe drumurile publice începe cu fiecare participant la trafic, respectarea prevederilor legale și adoptarea unui comportament preventiv pot face diferența dintre o tragedie și un drum parcurs în siguranță.

Miercuri, 15 aprilie a.c., în intervalul orar 10.00-12.00, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Groși au desfășurat o acțiune pe raza comunei Coltău.

Scopul acțiunii a vizat prevenirea și combaterea situațiilor de risc și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică.

Pe parcursul acțiunii au fost oprite și verificate 54 de autoturisme, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale, 11 dintre acestea fiind pentru abateri constatate în baza O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, iar una pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 132 din 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto.

De asemenea, în cazul unui autoturism s-a dispus măsura reținerii certificatului de înmatriculare și a setului de plăcuțe cu numere de înmatriculare.

Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate depășește suma de 2.000 de lei.

Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul polițiștilor Serviciului Criminalistic-Grupa Canină și al jandarmilor.

Polițiștii atrag atenția asupra importanței respectării regulilor de circulație și a adoptării unui comportament responsabil în trafic pentru a preveni evenimentele neplăcute.