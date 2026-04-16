Performanță remarcabilă pentru sportul românesc! Roman Bogdan Alexandru a cucerit medalia de bronz la proba individuală de spargeri forță – juniori masculin, în cadrul Campionatului European de Taekwon-Do ITF, desfășurat la Maribor, Slovenia.

Rezultatul reprezintă cea mai importantă performanță individuală din istoria clubului ACS Ge-Baek, confirmând nivelul ridicat de pregătire, disciplina și determinarea sportivului.

Bogdan face parte din lotul național al României, iar acest podium european poate fi doar începutul unui parcurs de succes.

Felicitări sportivului pentru această reușită, dar și antrenorilor lotului național pentru contribuția esențială!