La data de 11 mai a.c., în jurul orei 00.16, polițiștii din Baia Sprie, care acționau cu aparatura radar din dotare pe strada Forestierului din localitate, au surprins un conducător auto în timp ce rula cu viteza de 72 km/h, pe un tronson de drum cu limita de 50 km/h.

La volanul autoturismului, polițiștii au identificat un tânăr de 21 de ani, iar întrucât acesta emana halenă alcoolică, a fost efectuată testarea cu aparatul etilotest.

Valoarea indicată de aparatul etilotest a fost de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat, astfel că tânărul a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

Polițiștii efectuează cercetări în continuare, urmând ca la finalizarea acestora, să fie dispuse măsuri legale.

Polițiștii rutieri reamintesc conducătorilor auto că alcoolul consumat înainte de a urca la volan reduce capacitatea de concentrare, încetinește reacțiile și crește riscul de producere a accidentelor rutiere cu urmări deosebit de grave.