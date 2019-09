Denisa Ștefania Dedu este de mai mulți ani una dintre componentele de bază ale echipei naționale de handbal feminin a României, asta chiar dacă are doar 25 de ani (pe care îi va împlini în această lună, pe 27 septembrie). Denisa a început handbalul la CSȘ Dinamo Brașov, după care a fost promovată la ASC Corona Brașov, unde a jucat până în 2017, an în care s-a transferat la echipa maghiară Siofok. Din vară, Denisa a semnat cu CSM București, echipă cu care speră să câștige cât mai multe trofee. Statistica ne spune că Dedu are 47 de selecții în echipa națională, pentru care a reușit să înscrie și trei goluri, chiar dacă este portar.

Pasionată de știintele exacte, a absolvit un liceu de informatică, Grigore Moisil, al treilea liceu în topul liceelor de sub Tâmpa. „Matematica mă ajută să calculez repede cum să parez trasoarele adversarelor. Matematica era materia favorită încă din primii ani de școală și cred că are și o oarecare legătură cu sportul, trebuie să gândești următoarea mișcare. Iar în poartă trebuie să iei rapid o decizie”.

Denisa Dedu va fi prezentă mâine la magazinul Merasport, din str. Gheorghe Șincai nr. 10, în jurul orei 11.00. Ea va veni la cunoscuta “canapea roșie” din magazin, unde va discuta cu cei care vor fi acolo, va acorda autografe și va face câteva poze. Toate acestea datorită familiei Pop, care gândește altfel afacerile și care dorește să fie cât mai aproape de cei care își doresc echipament Hummel de cea mai bună calitate.