Echipa feminină de handbal a CS Minaur are în față un debut de an extrem de încărcat, cu meciuri în campionat și în cupele europene. Primul joc trebuia să fie pe 10 ianuarie, cu Rapid, însă acesta a fost amânat pentru 4 februarie (ultima etapă din turul Ligii Florilor MOL), deoarece Minaur va juca în deplasare cu Larvik, în EHF European League. Meciurile din cupele europene se vor juca sâmbătă, iar cele din campionat, în mare parte, la nijlocul săptămânii. Primul meci pe teren propriu este unul foarte tare, pe 14 ianuarie urmând să întâlnim campioana, CSM București, în prima etapă din returul campionatului intern.

Tragerea la sorți a fazei grupelor EHF European League a avut loc la Viena, joi, 20 noiembrie. Cele 16 cluburi rămase în competiție au fost împărțite în patru grupe de câte patru. Cele șase jocuri pentru fiecare echipă calificată aici se vor disputa în lunile ianuarie și fevruarie 2026.

România și Germania intră în faza grupelor cu câte trei participante fiecare, alături de alte șase națiuni care completează tabloul EHF European League: Franța, Danemarca, Ungaria și Norvegia (câte două echipe fiecare), Polonia și Croația (un club).

Echipa germană Thüringer HC va încerca să-și apere titlul. Face parte din grupa A, unde va întâlni medaliata cu bronz din sezonul 2020/21 CS Minaur Baia Mare, fosta câștigătoare de Liga Campionilor, Larvik, și clubul maghiar Motherson Mosonmagyaróvári KC.

Programul jocurilor pentru Minaur

Sâmbătă, 10 ianuarie, ora 19.00 (Jotron Arena): Larvik HK – CS Minaur

Sâmbătă, 17 ianuarie, 17.00 (Sala Polivalentă “Lascăr Pană”): CS Minaur – Motherson Mosonmagyarovari KC

Sâmbătă, 24 ianuarie, ora 21.00 (Salza Halle, Bad Langensalza): Thuringer HC – CS Minaur

Sâmbătă, 7 februarie, 17.00 (Sala Polivalentă “Lascăr Pană”): CS Minaur – Thuringer

Sâmbătă, 14 februarie, 19.00 (Sala Polivalentă “Lascăr Pană”): CS Minaur – Larvik

Sâmbătă, 21 februarie, 17.00 (UFM Arena, Mosonmagyaróvár): Moson – CS Minaur

Faza grupelor constă în șase runde, care se vor juca între 10/11 ianuarie și 21/22 februarie 2026. Primele două echipe din fiecare grupă se califică în sferturile de finală din martie 2026, în timp ce Final Four-ul este programat pentru 16/17 mai 2026.

De cinci sezoane, EHF European League se dispută în actualul format. Primul turneu Final Four a avut loc în Baia Mare. CS Minaur a fost în această ultimă fază de două ori. Palmares

2020-2021 (Baia Mare): 1. Nantes (Franța); 2. Siofok (Ungaria); 3. CS Minaur (România), 4. Herning Ikast (Danemarca)

2021-2022: 1. Bietigheim (Germania); 2. Viborg (Danemarca); 3. Herning Ikast (Danemarca); 4. CS Minaur (România)

2022-2023: 1. Ikast Handbold (Danemarca); 2. Nykobing (Danemarca); 3. Borussia Dortmund (Germania); 4. Thuringer (Germania)

2023-2024: 1. Storhamar (Norvegia); 2. Gloria Bistrița (România); 3. Nantes (Franța); 4. Dunărea Brăila (România)

2024-2025: 1. Thuringer (Germania); 2. Ikast (Danemarca); 3. Dijon Bourgogne (Franța); 4. Blomberg Lippe (Germania).