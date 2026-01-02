La acest moment traficul auto se desfășoară îngreunat pe D.J. 184, în localitatea Cavnic, ca urmare a numărului ridicat de vehicule aflate în deplasare pe sensurile de mers spre pârtiile de schi.

Totodată, îngreunarea traficului a fost accentuată de condițiile meteo nefavorabile, respectiv ninsoarea, înregistrată pe anumite sectoare de drum.

Poliștii rutieri desfășoară activități pentru fluidizarea traficului. De asemenea, în zonă acționează utilaje de deszăpezire pentru curățarea drumului.

Conducătorilor auto care au ca direcție de deplasare zona Maramureșului istoric, le recomandăm utilizarea rutei alternative D.N. 18 (Pasul Gutâi), în vederea scăderii timpilor de așteptare în coloana formată pe D.J. 184

De asemenea, pentru a diminua riscul de accidente rutiere, recomandăm conducătorilor auto:

– să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren;

– să adapteze viteza la condițiile de drum și să păstreze o distanță de siguranță față de autovehiculul din față;

– să evite manevrele de depășire riscante.

Reiterăm că utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, iar autovehiculele cu greutate de peste 3,5 tone trebuie echipate cu dispozitive antiderapante.