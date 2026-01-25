Echipa de handbal feminin Minaur Baia Mare a fost învinsă pentru prima dată în grupa A din European League, scor 33-32 (15-18), în deplasare, cu formația Thuringer HC, deținătoarea trofeului.

Thuringer a început foarte bine partida de pe teren propriu, profitând de acțiunile ofensive ale Johannei Reichert, care a înscris 4 din primele 5 goluri ale echipei sale. Treptat, Minaur Baia Mare și-a reglat defensiva și a început să domine în atac și să preia controlul asupra jocului.

Alba Spugnini, care a semnat prelungirea pentru încă două sezoane, s-a descurcat excelent pe semicerc și a scos mai multe lovituri de la 7 metri și eliminări ale adversarilor, în timp ce Yuliya Dumanska a prins curaj în poarta oaspetelor. Prin urmare, la pauză, scorul era 18-15 pentru gruparea maramureșeană.

După revenirea de la vestiare, Minaur a continuat să joace foarte bine și a condus ostilitățile. Thuringer a încercat să revină, însă elevele lui Joao Ferreira au avut o replică puternică și părea că se vor îndrepta spre o victorie clară. Când gazdele au ratat două acțiuni simple de a marca, acest sentiment a devenit și mai pregnant.

Totuși, jucătoarele lui Herbert Muller au izbutit o revenire spectaculoasă în ultimele 10 minute. După ce a fost condusă cu 26-22, Thuringer a concretizat un parțial de 8-1 și scorul a devenit 30-27. Ferreira nu a cerut time-out la timp, iar handbalistele sale au comis tot mai multe greșeli.

Cu toate acestea, Minaur nu a cedat, a profitat de niște decizii controversate de arbitraj și a egalat în mai multe rânduri, inclusiv cu 30 de secunde rămase, când Nikoletta Papp a înscris din pasa Teodorei Damian. Muller a cerut time-out și, cu câteva secunde înainte de final, Reichert a marcat golul victoriei: 33-32.

În cealaltă dispută a etapei, Motherson Mosonmagyaróvári KC – Larvik HK, scor 31-22.

La debutul în grupă, Minaur a învins formația norvegiană Larvik, scor 28-26, iar în etapa următoare a dispus de Motherson Mosonmagyaróvári KC, scor 34-28.

În etapa a IV-a, Minaur va juca returul cu Thuringer, în 7 februarie, pe teren propriu.

Minaur Baia Mare a fost repartizată direct în turul 3 al competiției, în care a eliminat formația HH Elite (27-21 și 33-22).

Grigore Ciascai