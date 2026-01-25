Vremea a fost mai caldă decât normalul termic al perioadei. Pe arii extinse s-au semnalat precipitații mixte: în zonele joase ploaie și lapoviță, în zonele de deal lapoviță, la munte a nins. Vântul a prezentat intensificări de până la 42 km/h în zona montană înaltă, unde a viscolit ninsoarea și a spulberat zăpada.

Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer -2 grade Celsius, în Pasul Prislop și la Tâygu Lăpuș -1 grad Celsius, în Pasul Gutâi, la Cavnic, Moisei, Borșa, Baia Mare, Sighetu Marmației și Băiuț 0 grade Celsius Ocna Șugatag, Vișeu de Sus, Baia Sprie, Seini, Șomcuta Mare 1 grade Celsius.

Stratul de zăpadă măsura până la 37 cm la stația meteo Iezer, 35 cm la Cavnic, 32 cm la Firiza și în Pasul Gutâi, 28 cm la Băiuț, 27 cm la Suciu de Sus, 26 cm în Pasul Prislop, 23 cm pe Valea Vaserului, 19 cm la Coroieni și la Groșii Țibleșului, 18 cm la Bistra, Baia Borșa, 17 cm la Leordina, 16 cm la Botiza, 15 cm la Mara, 14 cm la Ocna Șugatag, 7 cm în Baia Mare, 1 cm la Sighetu Marmației.

Gheața este prezentă la malurile râurilor Tisa, Vișeu, Ruscova, Iza, Cavnic și Firiza. Poduri de gheață sunt pe râurile Iza, Mara, Cosău și Suciu.

Apa curge pe sub podurile de gheață. Sunt poduri de gheață cu ochiuri pe râurile Botiza, Mara, Cavnic.

Pe sectoarele de drumuri naționale s-a acționat cu 13 utilaje și s-au răspândit 47 tone de material antiderpant pe DN1C, E58, DN17C, DN18, DN19, DN18B și pe varianta de ocolire a municipiului Baia Mare.

Pe sectoarele de drumuri județene s-a intervenit cu 22 de utilaje și s-au împrăștiat 208 tone de material antiderapant. Sectoarele de drumuri publice din județ au partea carosabilă curată și umedă.

Plouă slab în județ, iar în zonele joase se semnalează ceață. Vremea se încălzește față de zilele precedente.Cerul va fi temporar mai mult noros. Local va ploua, iar în zona montană înaltă vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări noaptea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 și 8 grade, iar cele minime între 0 și 3 grade. Izolat în zonele joase se va semnala ceață