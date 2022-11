Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR) Mugur Isărescu a declarat luni că analiza Băncii Centrale arată că rata inflației va fi la finalul acestui an cu aproape un punct procentual mai mare decât în prezent, adică va fi „în jur de 16%”. Acum este de 15,32%.

Guvernatorul BNR afirmat că au mai fost perioade cu creșteri de costuri care vin din mișcări la prețul energiei, însă din 2005 până în prezent niciodată nu s-au dus atât de repede costurile la energie în prețurile finale.

Isărescu a precizat că, deși în primul semestru activitatea economică din România a fost una din cele mai ridicate din UE, în partea a doua a anului este previzibilă o temperare.

BNR a majorat prognoza inflaţiei pentru finalul acestui an la 16,3%, arată datele oferite de guvernatorul Mugur Isărescu la prezentarea Raportului trimestrial asupra inflaţiei.

„Rata anuală a inflației s-a menținut pe o traiectorie ascendentă și în acest trimestru, dar în mod vizibil și-a încetinit viteza de creștere. În ultimele luni, inflația s-a plimbat între 14 și 16%.

La sfârșitul acestui an vedem o inflație mai mare decât în prezent, în jur de 16%”, a spus Isărescu la conferința de presă de la sediul băncii centrale.

El a menționat că România este pe locul 10 în Europa în ceea ce privește inflația și a susținut că situația este mai bună decât acum trei ani.

„Pe parcursul a aproape trei ani, ne-am îmbunătățit comparativ situația cu alte țări europene, suntem pe poziția a zecea. Sunt inclusiv țări din zona euro.

Mulți cred că, dacă ai intrat în zona euro, ai scăpat de inflație. Uite că se dovedește a fi neadevărat”, a mai afirmat Isărescu.

Mugur Isărescu a precizat că la realizarea acestei prognoze nu s-a ținut cont de ultima decizie a Guvernului: cea care prevede că producătorii vor fi obligați să vândă energia electrică cu 450 de lei pe MWh, ci doar de măsurile de plafonare a prețurilor la energie în vigoare la momentul aprobării raportului privind inflația.

Când va începe inflația să scadă

Guvernatorul BNR a menționat că anul viitor însă inflația va începe să scadă și va ajunge până la 11,2%, potrivit europafm.

„La sfârșitul acestui an, vedem o inflație mai mare decât în prezent, deci undeva la 16% și am să vă explic de ce. Nu neapărat sunt creșteri de preț, dacă vă uitați la noiembrie anul trecut, creșterea lunară a fost aproape zero dacă nu înșel sau chiar zero.

Nu vedem o asemenea performanță și în noimembrie anul acesta, avem creșteri din nou până la 16, după care scade inflația aproape permanent, cu excepția lui august anul viitor. Se ajunge pe undeva în apropierea țintei în 2024.”