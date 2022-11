De 10 ani, fotograful Cosmin Bumbuț și soția lui, Elena Stancu, umblă prin lume cu autorulota – au un proiect de documentare a unor subiecte jurnalistice. Au fost peste tot. Se mai întorc din când în când în țară.

După 20 de luni de condus prin Europa și vreo 30 de mii de km, pot spune cu certitudine că ultimii kilometri (Baia Mare – Alba Iulia) făcuți prin România au fost cei mai periculoși și stresanți.

„În nici o țară nu m-am simțit atît de agresat în trafic ca la noi. În afară de mine și de o doamnă în vîrstă cu lămîia de începător în geam NICIUN șofer n-a respectat cei 50 de km/h în localitate. Repet, niciunul. Într-o localitate pe lîngă Jibou m-au depășit pe linie continuă 6 mașini. 2 chiar pe trecerea de pietoni.

Înainte cu 10 minute de intrarea pe autostradă la Gilău m-a depășit pe linie continuă în afara localității o mașină bleu închis, a trecut la 2 m de mine și vreo 2 m de mașina de pe contrasens. Eu aveam 80km/h, am apucat să ciupesc frîna cînd am văzut cu coada ochiului bolidul în oglindă. Avea o așa viteză că n-am apucat să-i deosebesc marca, darămite numărul.

După 10 minute de la faza asta, la intrarea pe autostradă, blocaj uriaș. Întreb ce e, tocmai se produsese un accident, oamenii vorbeau de 2 morți și alți oameni încă încarcerați în mașini.

Am ocolit prin Florești. 2 benzi pe sens, aglomerație, mă depășeau toți clujenii și făceau slalom la juma’ de metru distanță de cel din față-spate.

Poate dacă TOATĂ Poliția Rutieră ar patrula non stop un an și ar da amenzi continuu n-ar mai muri atîția oameni pe șosele în RO.

Acuma mă duc să bag niște tărie, sper să mă opresc din tremurat.” – Cosmin Bumbuț